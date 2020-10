Drawn to Life: Two Realms dévoilé officieusement sur Nintendo Switch

Drawn to Life est une licence créée en 2007 par THQ et 5th Cell qui a fait les beaux jours de la NDS avec trois épisodes dont une édition avec Bob l'Eponge. Mélangeant la plateforme et l'aventure, la licence se distinguait avant tout par la nécessité de dessiner son propre héros mais aussi des armes, des objets et de très nombreux éléments du décor. Tombé dans l'oubli, la licence a été rachetée il y a quelque temps par 505 Games qui jusqu'à présent n'en n'a pas fait grand chose... Cependant, à priori, cela devrait changer puisqu'un nouvel opus nommé Drawn to Life: Two Realms vient d'être repéré sur un site de classement à Taiwan. Peu d'information si ce n'est le recto de la jaquette mais aussi un site internet, DrawntoLifeGame (inactif)

On devrait, selon toute vraisemblance en apprendre plus officiellement d'ici peu. Restez donc à l'écoute.

Source : Gamerating