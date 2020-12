Drawn to Life : Two Realms disponible dès à présent à moins de 8€ sur PC et Nintendo Switch

Créée par THQ et 5th Cell au milieu des années 2000 Drawn to Life est une licence conçue pour tirer profit des spécificités de la NDS, son double écran et surtout son écran tactile. Mélangeant la plateforme et l'aventure, la licence invitait en effet le joueur a dessiner au stylet tous les éléments du jeu : du héros aux PNJ en passant par les ennemis, les arbres, le soleil, les nuages et quasiment tous les éléments du décors. A l'arrivée on se retrouvait avec un jeu quasiment personnalisé de A a Z. En l'espace de trois ans, trois épisodes verront le jour dont un qui sortira aussi sur Wii et un autre mettant Bob L'Eponge en vedette (et nous refaisant le coup de l'épisode culte Le Crayon Géant- de la non moins culte saison 3.) Tombée dans l'oubli aussi vite qu'elle était apparue, la licence revient finalement aujourd'hui grâce au 505 Games et au développeur Digital Continue avec un "petit" épisode nommé Drawn to Life : Two Realms.

Disponible dès à présent sur l'eShop de la Switch mais aussi sur Steam, IOS et Android, le jeu reprend la formule des titres précédents avec de nombreuses options de personnalisation mais aussi tout de même avec une différence de taille puisqu'il est impossible d'utiliser l'écran tactile de la Switch (en mode portable) et donc de dessiner son personnage (et autres) au stylet ou au doigt- ce qui est tout de même assez étrange comme restriction. Il est par contre possible de dessiner au stick... Retrouvez la présentation du jeu ci-dessous et son trailer de lancement.

Drawn to Life : Two Realms est disponible dès à présent sur Steam et l'eShop de la Switch à 7,99€ (au lieu de 9,99€ ) Sur iOS et Android, le jeu est dispo à 5,49€