Dragon Quest Treasures - D'irrésistibles richesses vous attendent sur Nintendo Switch

Alors que les fans attendent impatiemment la sortie de Dragon Quest XII et du remake Dragon Quest III HD-2D, Square Enix a décidé de faire patienter les joueurs en leur proposant un spin-off du 11ème volet : Dragon Quest Treasures. Se déroulant une dizaine d'années avant les aventures de Dragon Quest XI, ce nouvel opus nous place dans la peau de Erik et de sa sœur Mia, dans une aventure inédite les ayant conduit dans le royaume mystérieux de Draconia. Disponible depuis ce vendredi 9 décembre 2022 , nous vous laissons découvrir ci-dessous la bande-annonce de lancement du jeu. Et si vous ne l'avez pas encore lu, notre test de Dragon Quest Treasures se trouve juste-ici.

Dans la peau d'Érik et Mia, les joueuses et les joueurs se lanceront dans un voyage extraordinaire dans le mystérieux monde de Draconia. Le duo est vite rejoint par leurs adorables compagnons, Porcellus et Persiana, ainsi que par une équipe de monstres amicaux à recruter au fil de leur chasse au trésor. Les joueuses et les joueurs peuvent utiliser les compétences uniques de ces monstres pour découvrir des trésors cachés et atteindre des lieux autrement inaccessibles. Ils devront défendre leurs trésors contre les monstres et les clans rivaux jusqu'à ce qu'Érik et Mia puissent rentrer à la base pour les faire estimer. Amasser des trésors fera augmenter la valeur de la salle du trésor, ce qui leur permettra d'agrandir leur base et leur clan de monstres amicaux.