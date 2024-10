Dragon Quest III HD-2D Remake s'offre une nouvelle salve d'informations avant sa sortie officielle

Moins d'un mois nous séparent désormais de la sortie de Dragon Quest III HD-2D Remake sur Nintendo Switch et supports concurrents. D'ici là, Square Enix nous a préparé une dernière salve d'informations que nous vous avons compilé ci-dessous. Pour rappel, Dragon Quest III HD-2D Remake sera disponible à partir du 14 novembre 2024 .

Une nouvelle arène des monstres (Exclusive à ce remake)

Nous allons nous intéresser ici aux tournois du tout nouveau système d'arène des monstres qui fait son apparition dans ce remake. Il existe plusieurs arènes situées dans certaines villes à travers le monde qui possèdent chacune des tournois de rangs différents. La clef de la victoire dans ces affrontements sera de pouvoir former une puissante équipe de maximum trois monstres parmi ceux recueillis lors de vos voyages. De plus, trouver des monstres de la même espèce les rendra plus forts. À vous de trouver la meilleure combinaison pour sortir victorieux et obtenir de nombreuses récompenses !

Garder un œil ouvert pour repérer les monstres cachés lors de votre aventure !

Si vous vous heurtez à une arène trop difficile, reprenez la route. Vous finirez bien par rencontrer des monstres plus puissants en explorant de nouvelles contrées.

Avoir une équipe de monstres capable d'enchaîner les combats est crucial !

Chaque tournoi est composé d'une série de trois à quatre combats et votre équipe ne pourra pas récupérer entre chaque affrontement. Veillez donc bien à intégrer un monstre capable de soigner ses alliés en combat.

Changer de tactique quand le combat tourne à votre désavantage !

Vous pouvez définir le comportement de vos monstres en sélectionnant « Tactique » dans le menu des combats. Savoir bien gérer sa stratégie en cours de combat peut en changer l'issue !

Recueillez plusieurs monstres de la même espèce pour les rendre plus puissants !

Recueillir plus d'un monstre de la même espèce sera bénéfique au premier que vous aurez trouvé. Il augmentera d'un niveau et l'espèce en sera plus forte. Il aura ses paramètres renforcés et se verra débloquer de nouveaux sorts ou aptitudes, lui permettant de sortir plus facilement victorieux en tournoi !