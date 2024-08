Dragon Quest III HD-2D Remake fait le plein d'infos et de visuels

La sortie de Dragon Quest III HD-2D Remake est un petit événement attendu par beaucoup de fans de chez Square Enix. En attendant le 14 novembre , la firme japonaise nous a préparé un petit condensé d'informations et de visuels que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

L'histoire et son protagoniste

Vous incarnez l'enfant d'Ortéga, le grand héros du royaume d'Aliahan. C’est au jour de votre seizième anniversaire que le roi d’Aliahan vous donne une mission de la plus haute importance : reprendre la quête de votre père afin de vaincre l'Archidémon Baramos. C'est le début de votre voyage pour sauver le monde. Quelles surprises le destin vous réserve-t-il ?

Un monde plein d'aventures

Lors de votre aventure, vous et vos compagnons explorerez un monde gigantesque. Quels mystères vous attendent dans ses villes, châteaux, grottes et tours ? Peut-être que discuter avec les habitants de ces hameaux vous aidera à résoudre les problèmes de ce monde.

Maîtrisez les sorts et les aptitudes pour affronter les monstres

Les monstres ne seront jamais loin quand vous explorerez le monde et les donjons. Préparez-vous à les affronter dans des combats au tour par tour intenses, signature de la série Dragon Quest. Attaquez avec vos armes de prédilection ou avec un ensemble de sorts et d'aptitudes, ayant chacun leurs propriétés, afin de sortir victorieux. Vaincre des monstres vous rapporte des points d'expérience pour monter en niveau et des pièces d'or pour vous acheter de meilleures pièces d'équipement.