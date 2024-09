Dragon Quest III HD-2D Remake dévoile de nouvelles informations et images

Projet ambitieux attendu de pieds fermes par les fans de la licence, Dragon Quest III HD-2D Remake a lâché ces deniers jours quelques informations à l'occasion de la PAX 2024. Square Enix nous a offert un résumé condensé de toutes les dernières informations et images à retenir sur le titre. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous. Pour rappel, Dragon Quest III HD-2D Remake sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 14 novembre 2024 .

Créer sa propre équipe

Dans Dragon Quest III, les joueurs et les joueuses peuvent former une équipe de quatre membres maximum, protagoniste inclus, en parlant à Tulipe dans sa taverne dès le début de l'aventure. C'est là que vous pourrez incorporer des membres déjà présents ou de nouveaux que vous enregistrerez de vous-même. Ce remake propose également un nouveau système de "personnages d'aide". Ceux-ci proviennent d'autres journaux (fichiers de sauvegarde) présents dans le même compte. Composez votre équipe idéale pour aller terrasser l'Archidémon ! Comment enregistrer de nouvelles recrues Adressez-vous à Tulipe au rez-de- chaussée pour composer votre équipe ou dirigez- vous à l'étage pour recruter de nouveaux membres.

Vous devrez d'abord définir le nom de votre allié, puis sa vocation et son apparence parmi quatre styles prédéfinis.

Après avoir choisi une couleur de cheveux parmi les quatorze disponibles, vous profiterez de quelques graines augmentant les paramètres du personnage à votre guise.

Pour finir, vous lui donnerez une voix de votre choix indépendamment de son apparence. À noter aussi que le héros/l'héroïne et ses compagnons posséderont tous une personnalité propre. En quoi les personnalités affectent la progression Chaque membre de l'équipe a sa propre personnalité qui influera sur l'évolution de ses paramètres en montant de niveau. Vous pourrez toujours modifier ces personnalités plus tard grâce à des livres ou des accessoires. Une main tendue Ce remake permet aux joueurs de partager des membres de l'équipe entre plusieurs journaux de sauvegarde d'un même compte. En s'adressant à Tulipe, il est possible d'enregistrer un « personnage d'aide » grâce à la « fonction d'aide » ! Celui-ci aura un niveau et un équipement définis à l'enregistrement qui ne pourront pas être modifiés.

Une nouvelle vocation : Monstrologue

Une vocation avec une façon bien particulière de se battre, qui permet d'apprendre des aptitudes des monstres. En plus de maîtriser de puissantes techniques pouvant atteindre plusieurs ennemis à la fois, ces alliés sont capables de guérir leurs compagnons.

Bien connaître les vocations

Chaque personne de votre équipe possède sa propre vocation, protagoniste inclus, qui détermine quels sont les sorts et aptitudes qu'elle sera capable d'acquérir, de comment ses paramètres évolueront ou de quelles pièces elle pourra s'équiper. Veillez à bien essayer toutes sortes de combinaisons de vocations pour savoir laquelle vous sied le mieux. DQ HD-2D Remake apporte aussi une toute nouvelle vocation : Monstrologue, des spécialistes en monstres qui vous aideront à devenir ami avec certains.

Héro

Une vocation réservée au protagoniste. Elle est centrée sur des aptitudes à l'épée et des sorts d'attaque de foudre mais inclut aussi des sorts de soin et de résurrection. La diversité de ses techniques offre un bon équilibre entre l'attaque et la défense.

Guerrier

D'infatigables attaquants pourvus de puissantes pièces d'équipement. Ayant un grand nombre de points de vies, ils sont capables de protéger leurs compagnons, faisant d'eux le pilier de la défense.

Artiste martial

Formidables combattants qui allient force et vitesse. Préférant se battre à mains nues ou avec des griffes, ils distribuent les coups critiques avec aisance.

Mage

Experts en sorts aussi riches en savoir qu'en points de magie. En plus de pouvoir défaire les ennemis avec une large variété de sorts offensifs, ils possèdent également de nombreux sorts de soutien comme Mégaprotection ou Décuplo.

Prêtre

Des guérisseurs de talent qui maîtrisent les sorts de soin pouvant sauver leurs alliés du poison ou de la paralysie. Ils sont aussi capables de réanimer ceux tombés au combat !

Marchand

Spécialistes financiers, ils sont doués pour collecter des pièces d'or et expertiser des objets. Leurs talents uniques seront utiles en combat comme en exploration. Il leur arrive même de récupérer quelques pièces en fin de combat.

Vadrouilleur

Des alliés pour le moins originaux qui sont capables de guérir et d'être d'une aide précieuse en combat. Mais méfiez-vous de leur comportement capricieux qui peut avoir des conséquences imprévisibles, en bien ou en mal...

Voleur

Doués pour contourner les ennemis et trouver des trésors, ils sont dotés de nombreuses aptitudes et sorts facilitant l'exploration. Ils peuvent également infliger différentes altérations d'état et voler des objets des ennemis.

Homicho et le changement de vocation

Au cours de votre aventure, vous serez amené à visiter l'Abbaye des vocations, où tout personnage ayant atteint le niveau 20, hors protagoniste, se voit la possibilité de changer de vocation. Les membres de l'équipe qui le feront se verront de retour au niveau 1 mais conserveront tous leurs sorts et aptitudes appris. En résumé, plus ils expérimenteront de vocations différentes, plus ils auront de cordes à leur arc ! Nombreux sont ceux qui visitent l'Abbaye des vocations pour trouver une nouvelle voie.

Changer de vocation remet votre personnage au niveau 1, mais ses paramètres ne sont réduits que d'environ 50%.

Auto-proclamée gourou de la mode, Homicho peut modifier l'apparence de vos personnages, leur couleur de cheveux ou même leur voix, moyennant finance.

Sage : Une vocation très spéciale

Seuls ceux ayant enduré un entraînement de choc et atteint l'illumination sont prêts à passer sages. Ils sont réputés avoir une réserve impressionnante de points de magie et peuvent à la fois utiliser les sorts de mage et de prêtre. Il n'est possible de devenir un sage que sous certaines conditions. Rendez vos compagnons plus puissants en répétant les changements de vocation ! Personne ne débute en tant que sage, le chemin qui y mène reste un mystère...

La fin de votre aventure sera ponctuée de combats des plus périlleux mais avoir un sage à vos côtés augmentera vos chances de réussite. Leurs sorts d'attaque, de soin ou de soutien mèneront votre équipe à la victoire.

L'arène des monstres : là où les monstres amicaux s'affrontent

Le monde abrite plusieurs arènes des monstres où les différentes créatures amicales que vous avez recueillies lors de votre aventure peuvent démontrer leur aptitude au combat. Gardez un œil ouvert quand vous explorez villes ou donjons, un monstre pourrait être dissimulé dans les environs. Si vous parvenez à sortir victorieux d'un tournoi de l'arène des monstres, vous serez gratifiés de prix spéciaux, c'est donc à vous de former l'équipe gagnante ! Tout monstre que vous recueillerez sera envoyé auprès de papy monstre dans l'arène.

Certaines villes abritent une arène des monstres où se déroulent plusieurs tournois. Chaque tournoi à son propre rang et vous pouvez y participer en payant les droits d'entrée et en choisissant vos monstres pour former une équipe.

Une équipe est composée d'un maximum de trois monstres pour lesquels vous pouvez assigner une stratégie de combat.

Vous serez rémunéré pour chaque victoire mais gagnerez aussi des pièces d'or supplémentaires accompagnées de lots alléchants pour remporter un tournoi pour la première fois !

Découvrez tous les endroits cachés