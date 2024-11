Dragon Quest III HD-2D Remake - L'aventure épique de Square Enix vous attend sur Nintendo Switch

C'est la sortie majeure de 2024 que les fans de Dragon Quest attendaient depuis des années : Dragon Quest III HD-2D Remake est enfin disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. L'occasion idéale pour les fans de découvrir le dernier opus de la trilogie Elric qui reste totalement indépendant des deux premiers opus qui eux auront le droit à leur propre version HD-2D qui sera disponible l'année prochaine. En attendant, nous vous laissons découvrir la bande-annonce du jeu ci-dessous. Et si vous ne l'avez pas encore vu, notre test est disponible juste-ici.

Histoire

Plusieurs années auparavant, le grand héros Ortéga fit ses adieux à sa femme et son enfant pour accomplir sa mission d'anéantir l'Archidémon Baramos. Mais il échouera et la menace maléfique plane toujours sur le monde. C'est au jour de son seizième anniversaire que l'unique enfant d'Ortéga est convoqué par le roi d'Aliahan pour une mission de la plus haute importance : reprendre la quête de son père afin de vaincre Baramos et sauver le monde.

Faites-vous votre équipe parfaite

Recrutez différents alliés, dont trois pourront se joindre à votre équipe pour vous aider dans votre quête. Choisissez leur vocation, apparence et voix. Vous avez même une toute nouvelle vocation à votre disposition, exclusive à ce remake : Monstrologue !

Voyagez à travers un monde gigantesque

Explorez quantité de villes, châteaux, grotte, tours et donjons au cours de votre aventure, avec de nombreux endroits cachés qui ne demandent qu'à être découverts.

Des combats au tour par tour stratégiques

Affrontez une grande variété de monstres dans des combats au tour par tour, typiques de Dragon Quest. Définissez une stratégie et alternez les armes, sorts et aptitudes pour venir à bout des ennemis retors qui vous attendent !