Dragon Quest III HD-2D Remake dévoile sa date de sortie Occidentale

C'est le jeu que les fans de Dragon Quest attendaient impatiemment, Dragon Quest III HD-2D Remake a profité du dernier Nintendo Direct pour enfin dévoiler un nouveau trailer. Au menu, des musiques somptueuses, le tout se clôturant sur une magnifique illustration de Naoki Ikushima. La vidéo se clôture sur une petite surprise que nous vous laissons découvrir. En attendant, nous savons désormais que DRAGON QUEST III HD-2D Remake sera officiellement disponible à partir du 14 novembre 2024 .

DRAGON QUEST III HD-2D Remake

L'héritage commence. DRAGON QUEST III HD-2D Remake est une réimagination époustouflante du chef-d'œuvre bien-aimé et du début narratif de la trilogie Erdrick. Avec des graphismes HD-2D éclatants, de nouvelles fonctionnalités modernisées et une narration raffinée, les joueurs sont invités à se lancer dans une aventure fantastique épique pour sauver le monde d'un mal sombre.



Reconstruit pour le public moderne, DRAGON QUEST III HD-2D Remake offre aux fans existants la possibilité de revivre une expérience RPG bien-aimée et ses offres étendues comme jamais auparavant, tout en étant un point de départ parfait pour les nouveaux venus qui souhaitent découvrir l'une des franchises RPG les plus influentes de l'histoire du jeu. Les précommandes sont d'ores et déjà disponibles pour l'édition physique ou numérique standard, ainsi que pour l'édition collector DRAGON QUEST III HD-2D Remake. Tous ceux qui précommandent recevront gratuitement un kit de voyage sans souci dans le jeu, qui contient une collection d'objets en jeu.