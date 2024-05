Dragon Quest III HD-2D Remake sort de sa torpeur pour le Dragon Quest Day !

Il aura fallu attendre 3 ans pour avoir des informations sur Dragon Quest III HD-2D Remake ! C'est ce 27 mai à l'occasion du Dragon Quest Day que Square Enix a préparé un petit teaser pour les fans de la licence qui attendent impatiemment le retour de ce troisième opus sans sa nouvelle robe HD-2D. Square Enix semble cependant amusé de jouer avec nos nerfs puisque ledit tease ne nous révèle absolument aucun visuels. Nous savons simplement que la légende d'Erdrick démarrera prochainement, avec une reconfirmation des plateformes, à commencer par la Nintendo Switch. Ne reste plus qu'à espérer que Square Enix ne nous fasse pas patienter 3 ans de plus pour le premier trailer du jeu.

The legend of Erdrick draws near.

