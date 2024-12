Dragon Quest III HD-2D Remake - Déjà 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde

Disponible depuis le 14 novembre dernier, Dragon Quest III HD-2D Remake a été l'occasion pour les amoureux de la licence de refaire le 3ème opus de la licence dans des conditions optimales avec des graphismes retravaillés et une amélioration de diverses mécaniques de jeu ainsi que du contenu additionnel. Si la sortie d'un opus de la licence Dragon Quest est synonyme de succès au Pays du Soleil Levant, ce nouvel épisode ne déroge pas à la règle. Ce sont en tout 2 millions d'exemplaires qui ont trouvé preneur dans le monde entier, tous formats confondus. Avez-vous commencer votre aventure de vôtre côté ? N'hésitez pas à nous indiquer où vous en êtes en commentaire. Notre test est également disponible dans nos colonnes.

Acclamé par la critique du monde entier, DRAGON QUEST III HD-2D Remake est un remake intégral de DRAGON QUEST III (sorti en 1988) en HD-2D, un style original qui mélange pixel art et graphismes en 3D. L’histoire et les combats au tour par tour emblématiques de la franchise restent fidèles à l’original, mais le jeu inclut aussi diverses nouveautés, notamment des voix pour les cinématiques, de la musique orchestrale, la nouvelle vocation de monstrologue, l’arène des monstres pour relever des défis supplémentaires et de nouveaux épisodes de l’histoire axés sur Ortega, le père du personnage principal.

Les fans retrouveront aussi la célèbre histoire de DRAGON QUEST III, premier épisode de la trilogie d’Elric. L'histoire a été retravaillée pour être plus cohérente avec les événements de DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, qui sortira l'année prochaine.