Dragon Quest III HD-2D - Le créateur de la série Yuji Horii tease de nouvelles infos à venir

Annoncé en mai 2021, il faut avouer que Dragon Quest III HD-2D, le remake du jeu éponyme, s'est fait extrêmement silencieux depuis lors. Alors que les joueurs peuvent apprécier dès maintenant Dragon Quest Treasures, Yuji Horii, créateur de la licence a eu l'occasion d'apparaître dans les colonnes du magazine Famitsu pour annoncer que de nouvelles informations allaient arriver "très bientôt".

Nous travaillons dur sur Dragon Quest XII et Dragon Quest III HD-2D Remake ! Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais nous devrions être en mesure de donner plus de nouvelles sur DQIII bientôt. Nous sommes reconnaissants aux gens de placer de grands espoirs dans DQIII également.

Il ne reste plus qu'à espérer que Square Enix nous fasse une petite surprise lors de l'événement Jump Festa qui se déroulera le 17 et 18 décembre au Japon. Ce serait une belle manière de conclure cette année qui aura été extrêmement riche au niveau des annonces et des sorties.

Source : Famitsu