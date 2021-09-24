DRAGON BALL Z: KAKAROT dépasse les 10 millions d'unités vendues - nouveau DLC DAIMA

Paru pour la première fois en 2020, puis en 2021 sur Nintendo Switch et 2023 sur les dernières consoles de Sony et Microsoft, DRAGON BALL Z: KAKAROT a su trouver acquéreur auprès d'un nombre de joueurs non-négligeables. Bandai Namco vient en effet de confirmer avoir écoulé 10 millions d'unités de son jeu, tous supports confondus. Cette nouvelle coïncide avec la sortie d'un nouveau DLC : DRAGON BALL Z: KAKAROT -DAIMA- Adventure Through the Demon Realm Pack Part 2. Nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Ce nouveau contenu se concentre sur les deux premiers Mondes Démons, où Goku et ses amis doivent vaincre des ennemis de plus en plus puissants pour finalement terrasser le Roi Gomah.

Dans cette deuxième partie, vous pouvez incarner Vegeta (Mini) et Goku (Super Saiyan 4) pour affronter le Tamagami Numéro Deux, gardien de la Dragon Ball à deux étoiles, le Tank de la Gendarmerie ou encore les Officiers de la Gendarmerie, force d’élite de la police militaire du Royaume des Démons.