DRAGON BALL Z: KAKAROT – Bardock: Alone Against Fate - Découvrez le premier DLC du nouveau Season Pass

Disponible depuis septembre 2021 sur Nintendo Switch, Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens propose aux joueurs de (re)découvrir la saga Dragon Ball Z sous un nouveau jour en mêlant jeu de rôle, action et combat. Tandis que Bandai Namco annonçait que le titre sortirait sur PS5 et Xbox One prochainement, la firme a également confirmé le lancement du Season Pass 2. Le premier contenu du jeu mettra ainsi en avant Bardock, le père de Goku et Raditz. Baptisé Bardock: Alone Against Fate, nous vous laissons découvrir le trailer du DLC ci-dessous. A noter que nous n'avons pas encore de date de sortie officielle pour ce DLC.