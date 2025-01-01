Drag X Drive - La MàJ 1.2.0 est disponible avec un nouveau mode de jeu et une démo hors-ligne sur Nintendo Switch 2

Disponible depuis le 14 août 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, Drag X Drive est un jeu de handi-basket ayant la particularité d'utiliser les Joy-Con de la Nintendo Switch 2 pour s'affronter dans des matchs en ligne en 3 VS 3 exclusivement en ligne. Si le jeu avait bénéficié d'une démo multijoueur pour permettre de faire découvrir la licence aux nouveaux joueurs, le titre vient de profiter d'une nouvelle mise à jour 1.2.0 apportant pas mal de changement côté contenu :

Ajout du mode Poursuite endiablée où deux démons doivent chasser les joueurs adverses

Nouvelle démo Hors-Ligne, accessible dès à présent.

Pour rappel, Drag X Drive est proposé sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 au prix de 19,99€. Vous trouverez le résumé de la mise à jour 1.2.0 juste-ici.

Source : Nintendo