Drag x Drive - Découvrez le jeu gratuitement le 9 août sur Nintendo Switch 2

On ne va pas se mentir, proposer un jeu de handisport multijoueur, uniquement jouable avec les Joy-Con en mode souris, avec une DA générique, et uniquement en dématérialisé sur Nintendo Switch 2, on peut dire sans mauvais jeu de mot que Drag x Drive part avec un sérieux handicap. Mais pourtant les retours des joueurs ayant eu l'occasion de l'essayer en convention semblaient pour la plupart conquis. Afin de vous faire changer d'avis sur cette nouvelle licence, Nintendo propose aux abonnées du Nintendo Switch Online de profiter d'un avant goût du jeu avant sa date de sortie officielle le 14 août 2025 . Pour cela, un Drag x Drive Global Jam sera mis en place avec 3 dates du 9 au 10 août ;

9 août, 12h-16h Heure de Paris

Heure de Paris 10 août, 2h-6h Heure de Paris

Heure de Paris 10 août, 18h-22h Heure de Paris

En attendant ce week-end, nous vous laissons découvrir ci-dessous la longue bande-annonce de présentation du jeu.