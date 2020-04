Dr. Lakitu arrive dans Dr Mario World

Nous vous en parlions récemment, Dr. Goomba va faire son entrée dans Dr Mario World. Cependant, il y a de cela quelques instants, Nintendo vient de nous annoncer un tout nouveau personnage jouable et ce n'est autre que Dr. Lakitu en personne. En effet, c'est via compte Twitter officiel du jeu, que nous apprenons que Dr. Lakitu sera aussi de la partie dans la prochaine mise à jour.

Tout droit venu du tout premier Super Mario Bros., Lakitu est devenu au fur et à mesure des années une icône des jeux Super Mario grâce notamment à ses multiples apparitions dans les différents Mario Kart en tant qu'arbitre.

Avec un peu de chance vous aurez la possibilité de débloquer Dr. Lakitu mais aussi Dr. Goomba dans Dr Mario World à compter du 27 avril à partir de 9h . Il ne vous reste plus qu'à attendre et à croiser les doigts.

Yellow: "The second doctor appearing Apr. 26, 11 PM PT is Dr. Lakitu! I'd like to ride on a cloud too. I'd go way up high where capsules can't reach me. Wait, wasn't Lakitu an assistant too? Please take it easy on me." #DrMarioWorld pic.twitter.com/wGGyr4qmwG