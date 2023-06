Dordogne - Démarrez votre voyage nostalgique dès à présent sur Nintendo Switch

Créée par le studio Français UN JE NE SAIS QUOI, l'aventure narrative de Dordogne est enfin disponible sur Nintendo Switch. Proposé dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 19,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Notre camarade Babidu vous a également préparé un test dédié à retrouver juste-ici.

Dordogne est une expérience narrative immersive et unique illustrée par de magnifiques aquarelles. Lancez-vous dans un voyage qui éveillera vos sens et fera ressurgir de doux souvenirs, en incarnant Mimi à la recherche de ses souvenirs d'enfance. Explorez et revivez des moments précieux avec votre défunte grand-mère. Au croisement du passé et du présent, confrontez vos choix d'adulte avec vos tendres souvenirs d'enfance pour découvrir des secrets de famille perdus.