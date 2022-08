Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom se dévoile dans un nouveau trailer

Licence passant assez inaperçu en Occident, Doraemon s'est offert un partenariat avec la licence Story of Seasons de Marvelous pour donner vie à un spin-off dénommé Doraemon Story of Seasons. Après un premier épisode paru au Japon et sur le reste du globe qui semble avoir beaucoup plu aux joueurs, Bandai Namco avait confirmé il y a quelques temps la sortie d'un deuxième opus intitulé Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom. A l'occasion d'un tout nouveau trailer posté sur la chaîne Youtube japonaise de Bandai Namco, nous apprenons que le titre sera finalement disponible le 2 novembre prochain au pays du Soleil Levant.

La firme ayant initialement annoncé que le titre était attendu courant 2022 sur les principales régions, il y a fort à parier que nous pourrons poser les mains sur la version occidentale de Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom entre novembre et décembre prochain. Ne reste plus qu'à attendre la confirmation des intéressés, et de voir quel mode de distribution sera proposé par chez nous, Bandai Namco France semblant bouder de plus en plus la version physique en France...