DOOM Eternal s'offre un chœur de heavy metal pour sa bande-son

Même si la Nintendo Switch sera servie après les autres plateformes, il ne fait pas de mal de s'intéresser à l'actualité de DOOM Eternal. Aujourd'hui, Bethesda nous offre une nouvelle visite des coulisses pour assister à l'enregistrement d'un chœur de heavy metal pour réaliser la bande originale du titre. Bonne nouvelle pour les frileux de l'anglais, la vidéo est sous-titrée dans la langue de Molière.

Cette nouvelle vidéo se concentre sur l’enregistrement, pour la première fois, d’un chœur de heavy metal pour la bande originale de DOOM Eternal. Un groupe éclectique de chanteurs de heavy metal issus de différents milieux ont ainsi pu participer à cet enregistrement, tous liés par un amour commun pour DOOM. Formé à l'issue d'un casting grand public, ce chœur comprend de nombreux artistes tels que Tony Campos (Ministry ; Static X), Sven De Caluwe (Aborted), Linzey Rae (The Anchor) et bien d'autres.

Mick Gordon et l’équipe audio d'id Software ont mis leurs talents en commun pour créer le chant signature du chœur, une savante élaboration d'une langue ancienne et mystérieuse rappelant les origines du Slayer. Le chant s'insère parfaitement dans la bande-son et intègre directement l'univers de DOOM Eternal.