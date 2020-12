DOOM Eternal : comparaison Nintendo Switch Vs PS4 Pro

DOOM Eternal est enfin disponible sur Nintendo Switch, près de neuf mois après sa sortie initiale sur les autres plateformes. Manifestement, le portage aura donné du fil à retordre à Panic Button et on espère tous que le résultat sera à la hauteur de leurs efforts et de notre attente. En attendant nos premières impressions et notre test, des vidéos de gameplay sont déjà disponibles sur le net mais aussi des vidéos de comparaison dont celle que nous vous invitons à voir ci-dessous. Evidemment, le but n'est pas de savoir si la version Switch est plus ou moins jolie par rapport à celle de la PS4 pro mais plutôt comment elle se maintient et si cela a une incidence sur l'expérience du jeu. Après, il faut se rappeler que les vidéos n'arrivent jamais à réellement retranscrire le jeu tel qu'il apparait sur la console lorsqu'on y joue vraiment.

Pour autant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Tous les détails sur la sortie de DOOM Eternal sont à retrouver ici.