Disney Dreamlight Valley - Simba et Nala en mode Hakuna Matata dans la dernière mise à jour du jeu

Alors que la version free-to-play de Disney Dreamlight Valley ne devrait pas tarder à voir le jour, ceux ayant opté pour l'achat anticipé du jeu bac à sable de Gameloft peuvent profiter dès maintenant de la dernière mise à jour. Baptisée Pride of the Valley, cette dernière vous permet de découvrir le Royaume du Roi Lion, accompagné de Simba et de Nala. Nous vous laissons découvrir le trailer de la mise à jour ci-dessous.

Une nouvelle porte magique s'est ouverte dans le Château des Rêves, invitant les joueurs à découvrir un tout nouveau royaume d'aventures et à rencontrer deux personnages emblématiques de Disney : Simba et Nala. Au-delà de ce nouveau royaume, les joueurs aideront Simba et Nala à s'installer dans la vie de la vallée et s'embarqueront dans des aventures qui s'appuieront sur cette nouvelle amitié. En plus d'explorer le royaume du Roi Lion, les joueurs peuvent se lancer dans de toutes nouvelles missions, comme enquêter sur une possible invasion extraterrestre avec Buzz, aider Minnie à résoudre un problème magique et enquêter sur les rencontres mystérieuses d'Ursula et de Mère Gothel !

En plus de ces nouvelles quêtes, la saison de la Voie des étoiles de cette mise à jour apporte la magie des parcs Disney dans la Vallée. Terminez les devoirs de Dreamlight pour débloquer des récompenses spéciales sur le thème des parcs Disney, notamment des attractions emblématiques telles que le Mad Tea Party et le Pixar Pal-A-Round, ainsi que de nouveaux vêtements et souvenirs pour faire de la vallée une expérience encore plus magique. Les pages sociales de Disney Dreamlight Valley accueilleront un défi unique de construction de parc qui permettra de gagner des objets supplémentaires dans le jeu, tels que des ballons, des manèges, des topiaires et bien plus encore !

Enfin, pour célébrer l'arrivée du printemps, les joueurs de Disney Dreamlight Valley pourront également participer à un mini-événement spécial Eggstravaganza du 8 au 29 avril ! Les joueurs peuvent collecter toutes sortes d'œufs, accomplir des missions quotidiennes avec WALL-E, et plus encore, pour débloquer des cosmétiques et des récompenses exclusives.