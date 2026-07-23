Nintendo Switch 2

Disgaea Mayhem - Au revoir le Tactical, place à l’action pure !

Par ggvanrom - Il y a 20 heures

Après avoir régné en maître sur le genre du Tactical-RPG, NIS America a décidé de se lancer un pari osé et d’aller marcher sur les platebandes de l’Action-RPG. Cela a ainsi donné naissance à Disgaea Mayhem, disponible depuis le 23 juillet sur Nintendo Switch 2. Nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. De notre côté, votre serviteur a pu se pencher une quinzaine d’heures sur le titre avant de vous livrer son avis complet.

Alors que les choses se gâtent dans son Sous-Monde, une princesse cherche un mercenaire pouvant l'aider à récupérer et protéger un flan précieux tout en oblitérant les monstres se dressant sur son chemin.

En tant que N/A, montez de niveau, recrutez des démons et faites passer des projets à l'Assemblée sucrée pour vous assurer d'être à la hauteur des difficultés qui vous attendent. Et cette fois, la série Disgaea a magimorphé en action-RPG pour la toute première fois !

Disgaea Mayhem
NIS America

  • 23 juillet 2026
  • Inconnue
  • Inconnue

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