Disgaea Mayhem - La Licence culte de NIS revient sous une nouvelle forme sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

2026 est l'année de tous les possibles, et on pourra noter dans notre bingo des événements imprévu un changement notable pour la licence phare de NIS : Disgaea. Véritable pilier du genre Tactical-RPG depuis des années, la licence s'apprête à opérer un virage vers le genre de l'Action-RPG avec l'annonce ce jour de Disgaea Mayhem. Attendu dans le courant de l'été sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

A noter qu'une édition collector sera également proposée dans nos contrées, que le titre sera proposé au format Game Key sur Nintendo Switch 2, et que des sous-titres français seront bien de la partie.