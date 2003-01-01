Disgaea Mayhem - La Licence culte de NIS revient sous une nouvelle forme sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
2026 est l'année de tous les possibles, et on pourra noter dans notre bingo des événements imprévu un changement notable pour la licence phare de NIS : Disgaea. Véritable pilier du genre Tactical-RPG depuis des années, la licence s'apprête à opérer un virage vers le genre de l'Action-RPG avec l'annonce ce jour de Disgaea Mayhem. Attendu dans le courant de l'été sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.
A noter qu'une édition collector sera également proposée dans nos contrées, que le titre sera proposé au format Game Key sur Nintendo Switch 2, et que des sous-titres français seront bien de la partie.
La princesse a besoin de son flan dans cette toute nouvelle version de la célèbre franchise Disgaea. Prenez directement le contrôle de l'action en incarnant N.A., un mercenaire gourmand, et éliminez des monstres pour gagner de l'argent.
Équipez-vous d'armes issues de sept classes différentes pour jouer de sept façons différentes ! Que vous souhaitiez utiliser l'épée éprouvée ou l'arc à distance, vous pouvez toujours changer d'arme pour modifier votre façon de jouer !
Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Gagnez des niveaux, améliorez votre équipement et faites passer de nouvelles lois à l'Assemblée du chocolat noir pour augmenter vos statistiques jusqu'à infliger des millions de dégâts à chaque coup ! Vous pouvez même recruter des démons classiques comme le Prinny pour vous accompagner !
Il est temps de découvrir Disgaea d'une toute nouvelle manière !
Caractéristiques :
Magichange into Action : prenez le contrôle direct du combat dans ce spin-off RPG d'action de la série Disgaea ! Éliminez des centaines d'ennemis avec les armes classiques de Disgaea, notamment l'épée, le pistolet, le poing et la hache !
Grind Up to Get Down : Disgaea ne serait pas Disgaea sans la possibilité de devenir plus fort. Rendez-vous dans le Monde des Objets pour améliorer votre équipement, vous réincarner afin d'obtenir de meilleures statistiques de base ou gagner des niveaux pour vous assurer d'être au sommet de la chaîne alimentaire !
Satisfaire ses envies : il faut un démon pour nourrir une princesse ! La princesse Tichelle adore le flan, et N.A. adore les salaires. En travaillant ensemble, ils peuvent tous deux obtenir ce qu'ils veulent ! Les desserts rassemblent les gens (et les démons) dans cette histoire légère.