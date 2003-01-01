Disgaea Mayhem sortira fin juillet sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

La licence Disgaea prendra très bientôt un nouveau virage avec la sortie de Disgaea Mayhem, un spin-off orienté Action-RPG. Si nous savions que le titre était attendu pour cette année, NIS vient de dévoiler un nouveau trailer du jeu, qui se conclut par la date de sortie, désormais fixée au 23 juillet sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Une version physique sera également proposée en Europe, et des sous-titres français seront également présents. Nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Découvrez Disgaea comme vous ne l’avez jamais vu !

Une toute nouvelle approche de la franchise Disgaea ! Découvrez Disgaea sous un tout nouvel angle dans ce spin off action RPG dynamique.

Il est temps de mener vos propres combats grâce à un système dynamique et riche en action. Éliminez des centaines d’ennemis à l’aide des armes caractéristiques de la série Disgaea et enchaînez les affrontements rapides et spectaculaires.

La princesse a besoin de son pudding dans cette toute nouvelle vision de la vénérable franchise Disgaea !

Mais rien n’est simple dans le Netherworld. Elle aura besoin d’un mercenaire robuste pour terrasser des monstres et sécuriser son dessert si elle veut savourer ses délices culinaires.

C’est là que vous intervenez. Incarnez N/A, un mercenaire au palais exigeant, et prenez le contrôle direct de l’action en terrassant des hordes de monstres pour l’argent !

Plus les choses Magimorphent, plus elles restent les mêmes ! Dans la peau de N.A., vous devrez gagner des niveaux, améliorez votre équipement et recruter des démons emblématiques comme les Prinnies pour vous accompagner !

Faire adopter des projets à la Dark Chocolate Assembly afin de prouver que vous êtes capable de mener vos propres batailles et voir vos stats exploser, jusqu’à infliger un million de dégâts par coup !

Choisissez parmi sept types d’armes et adoptez le style de combat qui vous ressemble. Épée, arc, pistolet, poings ou hache : changez d’arme à tout moment pour adapter votre stratégie et enchaîner les combos dévastateurs.