Disgaea Mayhem s'offre une démo sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Prochain titre à venir signé Nippon Ichi Software, la licence Disgaea fait le pari risqué d'abandonné le genre du Tactical-RPG où elle règne en tant que démon pour s'aventurer vers le genre Action-RPG avec Disgaea Mayhem. En attendant le 23 juillet , le développeur nous propose de faire nos premiers pas dans cette nouvelle aventure avec une démo disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch. Nous vous laissons visionner la vidéo dédiée à cette annonce ci-dessous.

Magichangez vers l’action avec cette toute nouvelle approche de la franchise Disgaea ! Il est temps de mener vos propres combats grâce à un système de combat dynamique et riche en action. La princesse a besoin de son pudding ! Mais rien n’est simple dans le Netherworld. Elle aura besoin d’un mercenaire robuste pour terrasser des monstres et sécuriser son dessert si elle veut savourer ses délices culinaires. C’est là que vous intervenez. Dans la peau de N.A., vous devrez gagner des niveaux, recruter des démons et faire adopter des projets à la Dark Chocolate Assembly afin de prouver que vous êtes capable de mener vos propres batailles. Eh oui — pour la toute première fois, Disgaea a Magichangé en action-RPG !