Disgaea 7: Vows of the Virtueless - Les modes Mégamax et Luciférien se dévoilent en vidéo

Prochain titre de la grande licence Disgaea de Nippon Ichi Software, Disgaea 7: Vows of the Virtueless prépare lentement le terrain pour sa sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents le 6 octobre 2023 . Au menu du jour, un nouveau trailer en français mettant en avant de nouvelles fonctionnalités inédites à cet épisode. Nous vous laissons les découvrir ci-dessous.

Utilisez le Mode Mégamax afin d’agrandir vos combattants pour qu’ils atteignent des proportions dantesques et dominer ainsi le champ de bataille. Ensuite, accumulez assez de fureur dans le Mode Luciférien pour déchaîner une attaque dévastatrice. De plus, avec 45 classes de personnages et des fonctionnalités supplémentaires comme la réincarnation d’objets, les combats classés en ligne et une intelligence démoniaque retravaillée, les possibilités sont infinies dans Disgaea 7: Vows of the Virtueless.