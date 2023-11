Disgaea 7 - La presse dithyrambique dans le dernier trailer du jeu

Après un sixième opus qui n'avait pas réussi à convaincre tout le monde, la licence Disgaea est revenu en force en 2023 avec la sortie de Disgaea 7: Vows of the Virtueless. Si elle a su charmer notre camarade Kosmo56 qui lui a réservé un test élogieux il y a quelques semaines, la presse et les joueurs semblent être du même avis après avoir découvert ce nouvel univers. Nous vous laissons découvrir pour l'occasion le dernier trailer diffusé par NIS America, dévoilant les notes de la presse Américaine. Et si vous n'avez pas encore succombé à l'achat de Disgaea 7: Vows of the Virtueless, nous vous rappelons qu'une démo est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Disgaea 7 : Vows of the Virtueless

