Disgaea 7: Vows of the Virtueless dévoile le système d'Intelligence Démoniaque

La licence Disgaea a toujours aimé l'extravagance, notamment avec son système de level allant jusqu'à 9999 pour chaque personnage. Heureusement le dernier épisode en date Disgaea 7: Vows of the Virtueless aura également le droit à quelques astuces pour faciliter le levelling, notamment en utilisant les combats automatiques, couplés au système réinventé de l'Inteligence Démoniaque. Pour découvrir les nouveautés de cette mécanique de jeu, nous vous laissons visionner le dernier trailer du jeu ci-dessous. Pour rappel, Disgaea 7: Vows of the Virtueless est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 6 octobre 2023.

À propos du jeu : Le royaume démoniaque de Hinomoto est en train de changer et l’époque des valeureux guerriers est bientôt révolue. Pris dans toute cette agitation, Fuji, un samurai paresseux, et Pirilika, une fan inconditionnelle du Bushido, se retrouvent contre toute attente à faire équipe. Tous deux s’engagent dans une lutte contre un régime tyrannique, qui les mènera sur la voie de la rédemption et de l’honneur ! Embarquez dans une aventure épique, dans ce Tactical RPG débordant de nouvelles fonctionnalités diaboliquement excitantes telles que le Mode Mégamax, le Mode Luciférien, la Réincarnation d’objet, la fonction combat automatique améliorée, ainsi que des affrontements en ligne classés. Il vous sera également possible de personnaliser votre propre équipe à l’aide d’un roster de plus de 40 classes de personnages. La franchise Disgaea n’a jamais était aussi grande qu’avec Disgaea 7: Vows of the Virtueless.