Disgaea 7: Vows of the Virtueless - La Réincarnation d'Objet se dévoile le temps d'un trailer

Chaque nouveau Disgaea apporte avec lui un humour totalement barré, des personnages extravagants, et quelques nouveautés côté gameplay. Disgaea 7: Vows of the Virtueless ne fera pas l'impasse sur ces éléments, et aura entre-autres une nouvelle mécanique dénommée Réincarnation d'Objet à proposer aux joueurs. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons visionner le trailer de présentation ci-dessous.

Disgaea 7: Vows of the Virtueless regorge de nouveaux contenus, dont la réincarnation d’objet ! Soyez attentifs et prenez des notes pendant cette deuxième leçon vidéo menée par l’Académie Disgaea afin d’apprendre comment personnaliser vos objets pour les adapter à l’évolution constante des combats !