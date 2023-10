Disgaea 7: Vows of the Virtueless dévoile son trailer de lancement

Nippon Ichi Software est de retour en ce début de mois d'octobre avec sa licence phare Disgaea pour un septième opus principal dénommé Disgaea 7: Vows of the Virtueless. En attendant de découvrir notre test dédié dans nos colonnes, ainsi que la sortie du jeu le 6 octobre 2023 en Europe, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Le royaume démoniaque d'Hinomoto est en pleine révolution et les jours des nobles guerriers sont comptés. Pris dans le conflit, l'indolent guerrier Fiji et la fangirl du bushido, Pirilika, forment une alliance improbable pour résister au régime tyrannique tout en découvrant le sens de l'honneur et de la rédemption !

Embarquez dans une aventure SRPG épique, riche en nouvelles fonctionnalités telles que la Jumbification, le mode Infernal, la réincarnation des objets, un mode de combat automatique amélioré, et des combats en ligne classés ! Vous pouvez même personnaliser votre équipe avec plus de 40 classes de personnage. Disgaea 7: Vows of the Virtueless est plus riche et meilleur que jamais !