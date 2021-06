Disgaea 6 : Defiance of Destiny - Le Sous-Monde revient en force sur Nintendo Switch

L'arrivée d'un nouvel opus officiel de Disgaea est toujours une bonne nouvelle pour les amateurs de Tactical-RPG. Ce mardi 29 juin 2021 marque ainsi le jour de la sortie officielle de Disgaea 6 : Defiance of Destiny sur Nintendo Switch. Au menu, un jeune zombie du nom de Zed qui va tenter l'impossible, éliminer le Death-tructor Divin qui menace sa petite vie tranquille dans les bas-fond du Sous-Monde. Pour mener sa quête à bien malgré l'incroyable écart de force entre ces deux personnages, Zed pourra compter sur son compagnon Cerbère, ainsi que sur une capacité étonnante : L'Ultra-Réincarnation.

Pour en apprendre davantage sur le jeu avant son achat, nous vous suggérons de télécharger la démo du jeu disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Vous pourrez ainsi continuer votre aventure sur le jeu complet. Et si le cœur vous en dit, notre test dédié est disponible juste-ici.

À propos du jeu :

Zed est un zombie prétentieux qui croupit dans une des strates les plus misérables du Sous-Monde aux côtés de sa petite sœur Beeko. Quand le Death-tructor Divin menace leur mode de vie (ou de mort), Zed doit alors exploiter sa capacité unique d’Ultra-Réincarnation pour tenir tête à cette menace. Pendant l’aventure, des citoyens hauts en couleur du Sous-Monde se joindront à lui dans sa quête. Est-il possible pour des voyous immortels comme eux de défier le destin ?

Disgaea 6: Defiance of Destiny mélange une histoire sinistre et touchante avec des combats tactiques démentiels et de nouveaux éléments de gameplay inédits à la série. Pour les fans de la franchise, ainsi que pour les nouveaux joueurs, un voyage unique et mémorable vers le Sous-Monde les attend. Les combats vont faire mal grâce aux attaques et actions de soutien spéciales d’une multitude d’unités alliées. Les configurations de gameplay peuvent être ajustées telles que Auto, Réessayer et Rejouer, permettant ainsi aux joueurs de se battre comme ils le souhaitent. Si la situation atteint un point de non-retour, ils pourront utiliser l’Ultra-Réincarnation pour revenir à la vie et rejoindre le combat et ce jusqu’à réussite.

Caractéristiques :