Disgaea 6 : Defiance of Destiny dévoile son histoire dans un nouveau trailer

Nouvel opus principal de la licence Disgaea, Disgaea 6 : Defiance of Destiny est aussi l'épisode du renouveau puisqu'il propose pour la première fois une modélisation des personnages en 3D, ainsi qu'une toute nouvelle mécanique de jeu : l'Ultra-Réincarnation. Aujourd'hui, le titre est à nouveau mis en avant avec un trailer sous-titré en français, nous en apprenant un peu plus sur le scénario du jeu, et le personnage principal de Zed. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous, accompagné d'un communiqué officiel.

Disgaea 6: Defiance of Destiny sortira à l’ été 2021 sur Nintendo Switch™. De nouvelles fonctionnalités telles que l’Ultra-Réincarnation, des modèles en 3D (une première pour la série), ainsi que des configurations de gameplay ajustables, font de ce nouvel opus, l’épisode parfait pour les fans de Disgaea, mais également pour les nouveaux joueurs.

À propos du jeu :

Zed est un zombie prétentieux qui appartient au rang le plus bas du Sous-Monde, avec sa sœur Bieko. Quand le Death-tructor Divin menace leur mode de vie (ou de mort), Zed doit alors exploiter sa capacité unique d’Ultra-Réincarnation pour tenir tête à cette menace. Pendant l’aventure, des citoyens hauts en couleur du Sous-Monde se joindront à lui dans sa quête. Est-il possible pour des voyous immortels comme eux de défier le destin ?

Disgaea 6: Defiance of Destiny mélange une histoire sinistre et touchante avec des combats tactiques démentiels et de nouveaux éléments de gameplay inédits à la série. Pour les fans de la franchise, ainsi que pour les nouveaux joueurs, un voyage unique et mémorable vers le Sous-Monde les attend. Les combats vont faire mal grâce aux attaques et actions de soutien spéciales d’une multitude d’unités alliées. Les configurations de gameplay peuvent être ajustées telles que Auto, Réessayer et Rejouer, permettant ainsi aux joueurs de se battre comme ils le souhaitent. Si la situation atteint un point de non-retour, ils pourront utiliser l’Ultra-Réincarnation pour revenir à la vie et rejoindre le combat et ce jusqu’à réussite.

Caractéristiques :