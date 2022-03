Disco Elysium: The Final Cut - Les versions physiques sont enfin disponibles sur Nintendo Switch

Déjà disponibles sur PS4 et Xbox One, les version physiques de Disco Elysium - The Final Cut débarquent enfin sur Nintendo Switch dans toutes les bonnes crémeries. Les possesseurs de cette nouvelle version pourront profiter à l'intérieur de leur boîtier d'un poster dépliant de 46x61cm, et d'un code pour télécharger un artbook numérique de plus de 190 pages. De plus, la dernières mise à jour Jamais Vu va permettre aux joueurs de bénéficier de nouveaux contenus, et de temps de chargement plus rapides et mieux optimisés.

Et pour ceux qui le désirent, une version collector est disponible en précommande exclusivement sur le site de iam8bit. Proposée au prix de 249,99$, cette dernière comprend :

Boîtier premium innovant « Layers of the Id »

Sculpture en vinyle « Mind Totem » peinte à la main

Artbook relié de 190 pages avec des anecdotes et des illustrations inédites

Édition physique de Disco Elysium – The Final Cut avec une jaquette réversible et un coffret élégant