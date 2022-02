Disco Elysium: The Final Cut - La sortie en édition physique est imminente sur Nintendo Switch

Déjà sorti l'année dernière sur l'eShop de la Nintendo Switch, Disco Elysium: The Final Cut s'apprête à signer son arrivée dans les boutiques physiques cette année. Fruit du partenariat entre Iam8bit, Skybound Games, ZA/UM et Just For Games, les copies physiques seront disponibles à partir du 15 mars 2022 sur Nintendo Switch, et comprendront un poster de dimensions 46x61cm ainsi qu'un artbook de 190pages.

À propos de Disco Elysium - The Final Cut : Disco Elysium The Final Cut est l’édition définitive du jeu de rôle révolutionnaire. Vous êtes un détective avec un système de compétences unique à votre disposition et vous devez frayer votre chemin dans un bloc d’immeubles. Interrogez des personnages inoubliables, résolvez des meurtres ou recevez des pots-de-vin. Devenez un héros ou la pire des crapules - tout dépend de vous ! Disco Elysium The Final Cut offre non seulement d'innombrables outils pour RPG, un système de dialogue révolutionnaire et la liberté de choix sans précédent du jeu de base, mais ajoute également de nouvelles quêtes et, pour la première fois, est entièrement doublé à la voix. Caractéristiques principales : Le jeu acclamé par les fans arrive sur consoles !

Nouvelle version améliorée du jeu avec un doublage complet.

Cette édition The Final Cut contient des objets Collector : Un poster exclusif Un artbook numérique de 190 pages