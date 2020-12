Disco Elysium: The Final Cut vous donne rendez vous l'été prochain sur Switch

Les développeurs de chez ZA/UM l'avaient promis, la version Switch de leur titre arrive... plus tard. Disco Elysium va d'abord connaître une ressortie sur tous les supports sauf la Switch en mars prochain dans une version augmentée avec notamment une traduction française. Disco Elysium: The Final Cut sera disponible gratuitement pour les possesseurs du jeu original et entend être la version définitive du titre, avec entres autres, de nouveaux scénarios, un doublage intégral et des ajustements de gameplay. La version Switch se fera attendre jusqu'à l'été prochain , l'éditeur n'a pas encore spécifié de date précise, cependant une édition collector est attendue sur Switch au prix de 249,99 euros, visible ci-dessous elle est déjà précommandable sur Switch ici.