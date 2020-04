Disco Elysium bientôt disponible sur Nintendo Switch

Disco Elysium est l'un des jeu indépendant marquant de l'année 2019. En plus d'avoir été chaleureusement accueilli par la presse et les joueurs, le jeu a d'ores et déjà remporté plusieurs prix dont trois au Game Awards 2019 (meilleur jeu indépendant / meilleur jeu narratif / meilleur RPG). Il n'est donc pas étonnant alors aujourd'hui d'apprendre, via le site GamesRadar, une annonce concernant sa sortie sur Nintendo Switch. En effet le directeur artistique du jeu, Aleksander Rostov, vient de confirmer qu'une sortie sur Nintendo Switch arrivera prochainement .

Pour rappel Disco Elysium est un RPG où vous incarnez un détective qui pour but de résoudre une affaire sombre. L'histoire évoluera en fonction de vos actions et de vos choix lors de dialogues avec d'autres personnages. Il n'en tient qu'à vous de devenir un héros ou un charlatan. Si le jeu vous intéresse, un trailer officiel est disponible ci-dessous.

Source : Gamesradar