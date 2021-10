Disco Elysium : The Final Cut déballe sa bande-annonce de lancement

À présent disponible (après moult reports) Disco Elysium : The Final Cut vient aujourd'hui fêter sa sortie sur Nintendo Switch avec sa bande-annonce de lancement spécialement dédiée à la console hybride. Ce titre, premier jeu de ses développeurs les Estoniens de chez ZA/UM, est un hommage au Jeu de Rôle papier et aux RPG old-school qui propose de découvrir une histoire complexe sous le prisme de vos propres capacités et compétences uniques à débloquer, en effet vous commencerez le jeu amnésique et vous devrez constamment prendre des décisions qui impacteront drastique le cours de votre partie afin de démêler l'intrigue très bien ficelée du jeu et son univers original et travaillé. Attention cependant aux allergiques à la lecture, le jeu est extrêmement loquace.

Le jeu est disponible pour la somme de 39,99 euros sur l'eShop.

Disco Elysium est un jeu de rôle révolutionnaire en monde ouvert. Vous êtes un détective avec un système de compétences unique à votre disposition et un pâté de maisons entier pour tracer votre chemin. Interrogez des personnages inoubliables, craquez des meurtres ou prenez des pots-de-vin. Devenez un héros ou un désastre absolu d'un être humain.