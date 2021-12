Disco Elysium - The Final Cut s'offre une sortie en version physique sur Nintendo Switch chez Just For Games

Ceux qui attendaient une version boîte pour se lancer dans l'aventure Disco Elysium: The Final Cut sur Nintendo Switch n'auront désormais plus à attendre longtemps. En effet, le bien connu éditeur de jeux physiques Just For Games vient d'annoncer que la version boîte de l'un des grands RPG sorti cette année sur Nintendo Switch connaîtra une version boîte dès le 15 mars prochain . Quand on sait combien les joueurs Nintendo Switch ont dû attendre la sortie du jeu sur leur plateforme, nul doute qu'ils sauront faire preuve d'un peu plus de patience afin d'attendre le précieux sésame dans leurs boîtes aux lettres ou en magasins.

Cette édition sera tarifée 39,99 euros en magasin et sortira comme annoncé précédemment le 15 mars prochain . Disco Elysium: The Final Cut est disponible depuis le 12 octobre dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 39,99 euros.

Iam8bit, Skybound Games, le studio primé ZA/UM et Just For Games ont le plaisir d’annoncer aujourd’hui l’ouverture des précommandes pour l’édition physique du jeu de rôle à succès Disco Elysium – The Final Cut sur Nintendo Switch, disponible dès le 15 mars 2022. Précédemment disponible sur Playstation 4 et Xbox One avec mise à niveau next-gen, cette édition au détail comprends un poster dépliant de 46 par 61cm et un code de téléchargement pour un artbook numérique étendu de plus de 190 pages. Sortie le 15 mars 2021 Disco Elysium The Final Cut est l’édition définitive du jeu de rôle révolutionnaire. Vous êtes un détective avec un système de compétences unique à votre disposition et vous devez frayer votre chemin dans un bloc d’immeubles. Interrogez des personnages inoubliables, résolvez des meurtres ou recevez des pots-de-vin. Devenez un héros ou la pire des crapules – tout dépend de vous ! Disco Elysium The Final Cut offre non seulement d’innombrables outils pour RPG, un système de dialogue révolutionnaire et la liberté de choix sans précédent du jeu de base, mais ajoute également de nouvelles quêtes et, pour la première fois, est entièrement doublé à la voix. Caractéristiques principales : • Le jeu acclamé par les fans arrive sur consoles !

• Nouvelle version améliorée du jeu avec un doublage complet.

• Cette édition The Final Cut contient des objets Collector :

• Un poster exclusif

• Un artbook de 190 pages (code pour artbook digital)