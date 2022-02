Disco Elysium sort sa mise à jour "Jamais Vu" et passe en version 1.0.4 - Tous les détails

Le RPG à l'ancienne de chez ZA/UM Disco Elysium: The Final Cut sorti depuis le 12 octobre dernier sur Nintendo Switch vient de passer en version 1.0.4 sur toutes les plateformes via une mise à jour nommée "Jamais Vu". Au menu quelques ajustements pour toutes les versions du jeu et des temps de chargement plus optimisés sur Nintendo Switch vidéo à l'appui !

La version Nintendo Switch avait déjà bénéficié d'une attention particulière en sortant quelque temps après une première sortie du jeu sur les consoles Playstation (mais néanmoins en même temps que les versions Xbox) et se voit encore aujourd'hui chouchoutée. Bien que les trophées n'existent pas réellement sur Nintendo Switch, cette mise à jour "Jamais Vu" apporte son lot de nouveaux exploits à réaliser en jeu et à trouver, ce qui devrait relancer les fans dans l'aventure, cette fois-ci avec des temps de chargements plus courts. Cette mise à jour est évidemment totalement gratuite pour les possesseurs du jeu.

De nouveaux trophées secrets à débloquer - il est temps de chasser !

Plusieurs correctifs pour les plantages

Optimisations gigantesques du temps de chargement lors du changement de scène

Des tonnes de corrections de bugs mineurs dans tout le jeu