Dipatch - Le jeu est censuré sur consoles Nintendo et provoque la grogne des joueurs

Sorti officiellement depuis ce jeudi 29 janvier sur l'eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2, Dipatch est un jeu narratif centré sur les super-héros qui fait déjà parler de lui, mais pas dans le bon sens. Si le test de notre ami Lotario paru ce jour est très positif concernant le titre en lui-même, les joueurs se sont rendus compte que les versions Nintendo et des supports concurrents ne sont pas identiques. En effet, une censure a été appliquée sur les versions Nintendo et Nintendo Switch 2 (alors que le jeu est pourtant PEGI18). Voici les éléments notamment concernés :

Censure des injures

Nudité masquées par des barres noires

Effets sonores atténués dans le rêve de Invisigal

Le fait que la censure soit obligatoire et ne puisse être retirée alimente davantage la colère des joueurs multiplateformes, dont certains se sentent lésés après le choix de s'être orienté vers la version Nintendo Switch 2. Un choix d'autant plus étonnant de censure lorsque l'on sait encore qu'aujourd'hui l'eShop est une véritable passoire qui laisse passer nombre de jeu avec des seins et autres joyeusetés bien apparentes sur des jeux non estampillés PEGI18 accessibles à tous. Quant à la question de savoir pourquoi nous n'avons souligné cette censure dans notre test, c'est tout simplement parce que nous n'étions pas au courant via les communiqués officielles qu'il existait des versions "non censurées" sur les autres versions que nous n'avons pas eu en main pour préparer notre test. Ne reste plus qu'à voir si AdHoc Studio proposera un patch pour retirer la censure automatique de Dispatch sur l'eShop de Nintendo...