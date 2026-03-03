Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition repéré sur Nintendo Switch 2

Initialement sorti en 2019 sur PS4, Xbox One et PC, il semblerait qu'une édition spéciale de Devil May Cry 5 se prépare à débarquer sur Nintendo Switch 2.

En effet, Nintendo Everything a repéré une version Switch 2 du jeu sur l'organisme de classification des jeux à Taïwan. Le jeu aurait a priori droit à une toute nouvelle édition nommée Devil Hunter.

Pour le moment, Capcom n'a fait aucune annonce officielle mais on suivra cela de près.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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