Nintendo Switch 2
Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition repéré sur Nintendo Switch 2
Par rifraff - Il y a 57 minutes
Initialement sorti en 2019 sur PS4, Xbox One et PC, il semblerait qu'une édition spéciale de Devil May Cry 5 se prépare à débarquer sur Nintendo Switch 2.
En effet, Nintendo Everything a repéré une version Switch 2 du jeu sur l'organisme de classification des jeux à Taïwan. Le jeu aurait a priori droit à une toute nouvelle édition nommée Devil Hunter.
Pour le moment, Capcom n'a fait aucune annonce officielle mais on suivra cela de près.
En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
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