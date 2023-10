Détective Pikachu : comparaison des deux jeux sur 3DS et Nintendo Switch

Le retour de Détective Pikachu est désormais disponible sur Nintendo Switch. Cinq ans après la sortie du premier jeu sur 3DS (alors que la Nintendo Switch était déjà sortie), le Detective Pikachu est de retour sur Nintendo Switch. Visiblement inspirés par le film hollywoodien de 2019, les développeurs du jeu nous invite à suivre une intrigue plus riche agrémentée de nombreuses nouveautés et surprises. Pour autant, est-ce suffisant ? le jeu est-il mieux rythmés et ses énigmes sont-elles un peu plus recherchées ? Pour avoir des éléments de réponses, nous vous invitons à lire notre test, tout juste publié.

Evidemment, visuellement, le nouveau jeu est plus beau et soigné que son prédécesseur même si la direction artistique reste globalement la même. Pour mesurer le chemin parcouru (ou pas), le site Nintendo Life s'est amusé à comparé les deux jeux. Nous vous invitons à découvrir leur vidéo de comparaison ci-dessous.

Pour rappel Le retour de Détective Pikachu est disponible en exclusivité depuis le 6 octobre 2023 sur Nintendo Switch. Pour plus de détails, retrouvez notre test complet du jeu sur Nintendo Switch ICI et, pour mémoire, retrouvez notre test du premier épisode sur 3DS LA

L'enquête est rouverte Élucidez une affaire mystérieuse dans Le retour de Détective Pikachu sur Nintendo Switch. Joignez-vous au détective en question et à son acolyte Tim afin de résoudre avec eux l'énigme de la disparition de son partenaire et d'enquêter sur les divers incidents étranges qui se produisent à Ryme City. Deux têtes valent mieux qu'une Détective Pikachu Bourru et caractériel, mais curieusement attachant, ce Pikachu est un fervent amateur de café et n'hésite pas à se considérer comme un grand détective. Tim Goodman C'est le fils d'Harry Goodman, qui était avant sa disparition le partenaire du détective Pikachu. Étudiant à l'Université de Ryme, il est aussi la seule personne capable de comprendre et de parler directement à notre enquêteur amateur de café. Petit résumé de l'histoire... Par le passé, Tim et détective Pikachu ont résolu ensemble une affaire impliquant une substance mystérieuse appelée le R. Mais laissons le grand détective en personne vous faire un bref récapitulatif de leur précédente aventure… Bienvenue à Ryme City Le terrain que patrouillent nos deux fins limiers est la pittoresque métropole de Ryme City, où humains et Pokémon vivent ensemble. Leurs enquêtes les amèneront à visiter un luxueux manoir, d'antiques ruines et bien d'autres lieux encore, dont l'incontournable Hi-Hat Café pour se prendre un petit café, bien sûr ! Menez l'enquête Recherchez des indices Examinez les alentours et inspectez attentivement les endroits suspects pour accumuler des indices qui vous aideront à élucider les énigmes au fur et à mesure. Interrogez les témoins Il est toujours important de discuter avec tous les témoins d'un incident, quels qu'ils soient ! Tim se charge d'interroger les humains, tandis que détective Pikachu s'adresse aux Pokémon qui vivent à Ryme City. Assemblez les informations Avec vos talents de déduction et vos précieuses notes d'enquête, analysez les indices et les témoignages recueillis pour faire éclater la vérité au grand jour ! Toute aide est la bienvenue Divers Pokémon peuvent aussi vous donner un coup de main au cours de votre enquête. Prenez directement le contrôle de détective Pikachu quand il utilise d'autres Pokémon amicaux comme monture, et exploitez leurs talents pour retrouver les preuves qu'il vous faut !

Source : Nintendolife