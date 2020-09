Détails et images des packs de Mario Kart Live - HOME Circuit

Décidément, Nintendo optimise sa Nintendo Switch pour proposer un large éventail d'expérience allant bien au delà des jeux vidéo. Ainsi après Nintendo Labo ou Ring Fit Adventure, Nintendo propose Mario Kart LIVE - Home Circuit, un jeu ou plutôt un jouet qui utilise la Nintendo Switch en mode portable comme une télécommande à écran permettant de mélanger le réel et le virtuel. Le concept est prometteur à condition, tout de même d'avoir assez de place pour pouvoir créer des circuits intéressants dans sa maison (car tout le monde 'na pas à canapé au milieu de son salon !) En attendant de pouvoir essayer le jeu, nous vous invitons à jeter un œil sur les deux packs actuellement disponibles en précommande sur Amazon.

Pour rappel, Mario Kart LIVE - Home Circuit débarque le 16 octobre 2020 en version Mario ou Luigi

Mario Kart Live: Home Circuit : créé en partenariat par Nintendo et Velan Studios, Mario Kart Live : Home Circuit transpose tout le plaisir de la série Mario Kart dans le monde réel ! En utilisant une console Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite**, il est possible d'affronter des adversaires dans des courses avec un véritable kart. Le kart réagit réellement aux objets et bonus qui parsèment le circuit : il accélère lorsqu'un champignon est utilisé, et est stoppé net lorsqu'il est par exemple touché par une carapace. Les joueurs ont aussi la possibilité de créer tous les circuits qu'il leur est possible d'imaginer en disposant les portiques du circuit chez eux. Le jeu propose de faire la course contre les Terreurs de Bowser au cours de plusieurs Grand Prix pour déverrouiller des éléments de personnalisation de circuit et des costumes pour Mario et Luigi, mais aussi de jouer jusqu'à 4 en multijoueur local***. Mario Kart Live: Home Circuit, qui sera disponible en deux versions : Mario ou Luigi, sortira le 16 octobre.