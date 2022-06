Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles - La chasse commence sur Nintendo Switch

Après être sorti sur consoles concurrentes, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est enfin disponible sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, SEGA a préparé un trailer à retrouver ci-dessous. Vous trouverez également le contenu de la version physique ci-dessous :

*Incluse uniquement dans la version de lancement physique à durée limitée

À propos de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Suivez l'histoire de Kamado Tanjirô de la série au film : dans ses aventures pour rejoindre l'Armée des pourfendeurs de démons durant Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La volonté ardente de Tanjirô Kamado, jusque dans Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Le film : le train de l'infini aux côtés de Rengoku Kyôjurô, le pilier de la flamme ! En plus des 18 personnages originaux, la version Nintendo Switch comprend également les 6 démons jouables ajoutés lors de mises à jour sur les autres plateformes : Rui, Akaza, Yahaba, Susamaru, Yushirô et Tamayo, ainsi qu'Enmu.

Attendez-vous à découvrir :