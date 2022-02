Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles confirmé sur Nintendo Switch

Alors que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est disponible depuis le mois d'octobre 2021 sur consoles concurrentes, SEGA et CyberConnect2 viennent de nous faire une petite surprise en annonçant le jeu pour ce printemps sur Nintendo Switch. Outre le jeu de base, les joueurs du côté de Nintendo pourront découvrir les contenus ajoutés après la sortie du jeu, dont les 6 nouveaux personnages jouables. Attendu pour le 10 juin 2022 , nous vous laissons découvrir toutes les informations sur le jeu de combat ci-dessous.

SEGA est heureux d’annoncer que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, le jeu officiel de l’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sortira sur Nintendo Switch le 10 juin 2022 ! Il est d’ores et déjà disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Steam, Xbox Series X|S et Xbox One. Les joueurs Nintendo Switch peuvent s’attendre à retrouver tous les éléments déjà présents sur les autres plateformes, dont les contenus ajoutés après la sortie du jeu, tels que les six nouveaux personnages jouables (Rui, Akaza, Susamaru, Yahaba, Enmu, Yushiro & Tamayo), de nouvelles missions en ligne avec à la clef des points Kimetsu pour débloquer des récompenses. Précommandez le jeu dès maintenant pour avoir : Le jeu

1 code pour débloquer : Tanjiro Kamado en tenue « Academie Kimetsu »* *Seulement disponible dans un laps de temps limité à la sortie physique. Maniez la lame qui annihilera les démons ! Il s’agit de la période Taisho, au Japon. Tanjiro, un jeune homme au grand cœur qui vend du charbon pour subvenir aux besoins des siens, retrouve sa famille massacrée par un démon. Pour ne rien arranger, sa petite soeur Nezuko, l’unique survivante de ce massacre, a elle-même été transformée en démon. Bien qu’anéanti par cette horrible réalité, Tanjiro décide de devenir un pourfendeur de démon dans le but de sauver sa sœur en la rendant humaine à nouveau. Pour ce faire, il se promet de tuer le démon qui a assassiné sa famille. Découvrez une tragédie familiale dans laquelle le destin des humains et des démons s’entremêlent… À propos de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : Des combats d’arène exaltants : Maitrisez la multitude de compétences spectaculaires appartenant à un large casting de personnage issu de l’anime, y compris Tanjiro et Nezuko, pour défaire vos opposants dans des duels explosifs, localement et en ligne.

: Maitrisez la multitude de compétences spectaculaires appartenant à un large casting de personnage issu de l’anime, y compris Tanjiro et Nezuko, pour défaire vos opposants dans des duels explosifs, localement et en ligne. Un drame émouvant : Munissez-vous de la lame de Tanjiro Kamado et guidez-le dans sa quête pour devenir un pourfendeur de démon et ainsi sauver sa sœur, la merveilleuse Nezuko.

: Munissez-vous de la lame de Tanjiro Kamado et guidez-le dans sa quête pour devenir un pourfendeur de démon et ainsi sauver sa sœur, la merveilleuse Nezuko. Des combats de boss époustouflants : Des combats spécialement conçus contre de puissants démons qui mettront Tanjiro à l’épreuve.

: Des combats spécialement conçus contre de puissants démons qui mettront Tanjiro à l’épreuve. Les doubleurs de l’anime : Le casting original de l’anime, voix anglaises et japonaises, seront de la partie afin de respecter l’authenticité des personnages dans le jeu.