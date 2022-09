Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles - Le DLC Quartier des Plaisirs est disponible à l'achat

Disponible depuis le 10 juin 2022, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles s'offre ce jour le DLC Quartier des plaisirs nous faisant découvrir Tanjirô, Zen'itsu et Inosuke dans de nouveaux costumes, accompagnés de photos de profil et de répliques à ajouter sur votre profil en ligne.

Vous pouvez vous procurer le « pack de personnages Tanjirô, Zen'itsu et Inosuke (Quartier des plaisirs) » séparément, ou économiser en achetant le Passe personnages Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ! Grâce à ce Passe, vous pouvez débloquer et économiser sur les 5 packs de personnages devant sortir d'ici la fin décembre 2022. Vous débloquerez ainsi immédiatement les DLC « pack de personnage Uzui Tengen » et « pack Kamado Nezuko (Forme démoniaque avancée) » sortis précédemment. Pour rappel, les contenus payants prévus pour le jeu (en tant que packs de personnages individuels et dans le cadre du lot Passe personnages) comprennent : Uzui Tengen

Kamado Nezuko (Forme démoniaque avancée)

Pack de personnages Quartier des plaisirs Kamado Tanjirô Agatsuma Zen'itsu Hashibira Inosuke

Daki

Gyûtarô