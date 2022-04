Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles dévoile le premier personnage de son nouveau pack DLC estival

Déjà sorti sur supports concurrents depuis plusieurs mois, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles s'apprête enfin à débarquer sur Nintendo Switch le 10 juin prochain. Alors que les joueurs de l'écurie Nintendo attendent patiemment de découvrir cette version, SEGA vient de confirmer de son côté d'un nouveau pack de personnages supplémentaires sera disponible en tant que DLC dans le courant de l'été.

Ce pack de personnages supplémentaires représente une série de contenus payants, à télécharger, comprenant plusieurs nouveaux personnages qui pourront être utilisés dans le mode Versus de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Prévue pour cet été, la première mise à jour contiendra Uzui Tengen, le pilier du son de l'Armée des pourfendeurs au cœur du féroce combat engagé contre les démons dans la série Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba : le Quartier des plaisirs.

Six autres personnages figurant dans la série Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba : le Quartier des plaisirs seront aussi disponibles à la vente lors de mises à jour périodiques :

Nezuko (Forme démoniaque avancée)

Tanjirô (Quartier des plaisirs)

Zen'itsu (Quartier des plaisirs)

Inosuke (Quartier des plaisirs)

Daki

Gyûtarô

À propos de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : Des combats d’arène exaltants : Maitrisez la multitude de compétences spectaculaires appartenant à un large casting de personnage issu de l’anime, y compris Tanjiro et Nezuko, pour défaire vos opposants dans des duels explosifs, localement et en ligne.

: Maitrisez la multitude de compétences spectaculaires appartenant à un large casting de personnage issu de l’anime, y compris Tanjiro et Nezuko, pour défaire vos opposants dans des duels explosifs, localement et en ligne. Un drame émouvant : Munissez-vous de la lame de Tanjiro Kamado et guidez-le dans sa quête pour devenir un pourfendeur de démon et ainsi sauver sa sœur, la merveilleuse Nezuko.

: Munissez-vous de la lame de Tanjiro Kamado et guidez-le dans sa quête pour devenir un pourfendeur de démon et ainsi sauver sa sœur, la merveilleuse Nezuko. Des combats de boss époustouflants : Des combats spécialement conçus contre de puissants démons qui mettront Tanjiro à l’épreuve.

: Des combats spécialement conçus contre de puissants démons qui mettront Tanjiro à l’épreuve. Les doubleurs de l’anime : Le casting original de l’anime, voix anglaises et japonaises, seront de la partie afin de respecter l’authenticité des personnages dans le jeu.

Source : Nintendo