Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles - La Lune Démoniaque Daki est disponible en DLC sur Nintendo Switch

Sorti depuis le 10 juin 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles continu de développer son contenu avec la sortie d'un nouveau personnage en DLC. Apparue dans l'arc du Quartier des plaisirs de l'animé, c'est au tour de la démone Daki, membre des Douze Lunes Démoniaques d'arriver en tant que personnage jouable dans le mode versus en ligne et en local. Concernant la distribution de ce DLC, vous pouvez l'acheter seul, ou en achetant le Passe personnages vous permettant d'acheter les 5 pasck de personnages prévus pour le moment. Nous vous laissons découvrir le trailer de présentation de Daki ci-dessous.