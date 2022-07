Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles - Le Pilier du Son Uzui Tengen s'invite au casting

Connu pour son titre de Pilier du Son, Uzui Tengen s'offre un passage dans le roster de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles sur Nintendo Switch et supports concurrents. Disponible dans son pack de personnage au prix de 4,99€, vous obtiendrez donc Uzui Tengen avec un lot de photos de profil et de répliques. Une mise à jour gratuite est également disponible vous permettant de débloquer lanouvelle arène Le Quartier des Plaisirs.

A noter qu'un second Pack appelé Passe Personnage est également proposé au prix de 24,99€, et vous proposera le contenu ci-dessous, étalé sur 5 dates de sortie différentes :