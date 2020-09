Declines's Drops fait parler ses poings sur Nintendo Switch

Durant cette nuit du jeudi 17 au vendredi 18 septembre, nous avons eu l'occasion de découvrir le Nintendo Life Indie Spotlight qui nous a permis de découvrir une quarantaine de titres à venir sur Nintendo Switch entre 2020 et 2021. Si plusieurs jeux ont pu attirer notre attention, nous allons nous montrer un peu chauvin et vous parler d'un titre en particulier présenté à la fin de la présentation : Decline's Drops.

Pour la petite anecdote, il s'agit d'un mélange action / plateformes développé par un certain Drazglb, que vous connaissez sans doute sous le pseudo de Rubix_Man, notre camarade testeur qui s'est notamment occupé du test de Spiritfarer récemment.

Sans plus attendre, nous vous laissons découvrir un bref descriptif du jeu, accompagné du trailer complet du jeu. Quand à de plus amples informations sur le jeu ou encore sa date de sortie, il vous faudra faire preuve de patience. La seule chose que nous pouvons vous dire à l'heure actuelle est qu'un nouveau trailer est actuellement en préparation, et qu'une démo est accessible en téléchargement sur PC en vous rendant juste ici.

Decline's Drops est un jeu de plates-formes mêlant les styles de Super Smash Bros., Yoshi's Island et Kirby 64, plein d'action et d'animations entièrement dessinées à la main ! Découvrez un univers poétique, vibrant et quelque peu mélancolique à travers 6 mondes remplis d'objets de collection et de choses à explorer. Défendez-vous avec vos gants puissants et un large éventail d'attaques, vous permettant de vous adapter à chaque situation ! Vengez votre potager en battant les têtes de l'Hydre et révélez la véritable raison de l'apparition du Déclin. Du bon vieux gameplay Chaque niveau a été élaboré à la main avec patience et soin pour offrir la meilleure expérience possible. Chaque coin cache un secret, des objets à collecter, quelque chose à casser ou à combattre pour vous surprendre à chaque fois. Un monde unique Decline's Drops n'est pas seulement une affaire de destruction de poulets OGM. Chaque monde est une satire d'un aspect de notre monde, une critique de notre comportement contre la nature. Chaque hydre est une allégorie, une synthèse d'un thème spécifique.

Source : Itch